Preta Gil confessa ter perdido dois bebês do ex-marido: ‘Dor terrível’

Preta Gil participou de um podcast, o Mil e Uma Tretas, e surpreendeu ao revelar detalhes íntimos do antigo casamento com o roteirista Rafael Dragaud. Na conversa, a cantora confessou que sofreu dois abortos, um deles quando já estava no quinto mês de gestação.

“Ele não nasceu, mas lembro dele, rezo para ele. Durante muito tempo, eu neguei essa perda, até pouco tempo atrás. Demorou para eu entender que eu tinha que viver o luto do bebê, fazer um ritual”, disse. Em seguida, ela revelou como reagiu à notícia: “Foi uma confusão, falando para ligar para a obstetra, me levar no hospital. Até que o Rafael me contou que o coração do bebê tinha parado”.

Segundo Preta, ela e o ex-marido tinham uma incompatibilidade e, por causa de uma má formação cromossômica, impedia de levar a gravidez até o final. “A minha dor era terrível, mas a dor dele foi pior, porque era o primeiro filho”, desabafou.

Vale destacar que Rafael Dragaud foi o segundo marido de Preta Gil e, segundo ela, o mais a elogiava e ignorava a pressão estética. Lembrando que Preta já é mãe de Francisco, de 29 anos, fruto da relação com o ator Otávio Muller.

Veja um trecho da entrevista!