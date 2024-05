Petecão entrega 15 vans para assistência social em 13 municípios

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Durante a cerimônia de posse do novo presidente da Associação dos Municípios do Acre (Amac), realizada nesta quarta-feira (29) em Rio Branco, o senador Sérgio Petecão (PSD-AC) comemorou a entrega de 15 vans destinadas à assistência social. Por estar fora do País em missão oficial, o parlamentar foi representado pelo Superintendente Estadual do Ministério da Saúde no Acre (Sems/AC), Pedrinho Oliveira, e seu assessor político, Solino Matos.

Informou que esses veículos, adquiridos pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – um investimento de R$ 4,6 milhões garantido pelo senador -, foram distribuídos entre 13 prefeituras do estado.

Nesta primeira etapa, os 13 municípios do Acre contemplados serão: Acrelândia, Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia, Jordão, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Porto Acre, Sena Madureira, Santa Rosa do Purus e Xapuri. Cada um receberá uma unidade. Já Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves receberão duas cada, reforçando ainda mais o atendimento logístico à população.

“Essas são apenas as primeiras; estou trabalhando para viabilizar muito mais. Já estamos em tratativas junto ao ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), Wellington Dias, e à sua equipe. Minha expectativa é que cada município do estado tenha pelo menos uma dessas vans,” afirmou Petecão.

Ainda de acordo com o senador, tais veículos atenderão melhor à população mais vulnerável, permitindo que os profissionais da Assistência Social alcancem as áreas mais remotas dos municípios, garantindo que nenhum cidadão seja excluído dos serviços oferecidos pelo Sistema Único de Assistência Social (Suas).

“Esta é uma política pública de inclusão social. Com essas vans, as prefeituras poderão ampliar ainda mais o acesso a programas sociais do governo federal, como o Bolsa Família, o Benefício de Prestação Continuada (BPC), o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), entre outros atendimentos destinados à população mais carente, que precisa muito dessa assistência”, concluiu.