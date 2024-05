Mais de 95 mil declarações do imposto de renda já foram entregues no Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Às vésperas do encerramento do prazo para entrega das declarações do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2024, aproximadamente 95.333 contribuintes no Acre já realizaram suas declarações junto ao Fisco. A atualização dos dados ocorreu no fim da manhã desta quarta-feira, 29.

Os contribuintes têm até as 23h59 da próxima quinta-feira, 31 de maio, para submeter suas declarações. A Receita Federal informou que, em âmbito nacional, foram entregues até agora 35.892.119 declarações.

Na 2ª Região Fiscal, que abrange os estados do Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima e Acre, mais de 1,7 milhões de declarações foram recebidas até a manhã desta quarta-feira.

A expectativa da Receita é que, para este ano, 109.683 pessoas entreguem a declaração do imposto no estado do Acre.

Os contribuintes que não cumprirem o prazo estarão sujeitos a uma multa de 1% ao mês sobre o valor do imposto devido, com um limite de 20% do valor do imposto. O valor mínimo da multa é de R$ 165,74.