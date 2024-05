Gladson Cameli e Pedro Pascoal entregam Ressonância Magnética no Hospital do Juruá

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O governador Gladson Cameli entrou nesta quarta-feira, 28, em pleno funcionamento o equipamento de ressonância magnética no Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul. O aparelho, que é um marco na saúde pública do Juruá, visa facilitar a vida de quem precisava fazer o exame, e que só podia fazer via Tratamento Fora de Domicílio (TFD) para Rio Branco.

O equipamento, adquirido pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), que chegou nos últimos dias, e está em pleno funcionamento, custou mais de R$ 7 milhões aos cofres públicos.

Conforme o secretário de Saúde, Pedro Pascoal, o equipamento conta com o que há de mais moderno e vai humanizar ainda mais a saúde no Juruá. “É uma máquina extramente complexa, tanto que o governo tentava há quatro anos fazer essa licitação. Conseguimos agora e isso comprova o nosso compromisso com a saúde da população do Juruá. No lugar de levar às pessoas até a saúde, estamos levando à saúde até as pessoas”, disse o gestor, ao se referir ao fim do TFD para os casos que necessitam da ressonância.

Já o governador teceu elogios a Pedro Pascoal e a sua equipe por mais esse avanço também sobre a sua gratidão as irmãs de Nossa Senhora da Saúde que administram a unidade hospitalar. ” Com todo o carinho e competência, assim como agradeço aos médicos, enfermeiros e enfermeiras, técnicos e todos os funcionários do hospital regional do Juruá.

“Eu sempre digo que através da união podemos realizar ações importantes em benefício da nossa população. Então não poderia deixar de manifestar a minha gratidão à ex-deputada federal Jessica Sales que alocou uma emenda de quase 4 milhões para que pudéssemos adquirir esse aparelho de ressonância magnética. minha gratidão também ao nosso deputado federal Zezinho Barbary que colocou uma outra emenda de quase 3 milhões para que esse serviço possa ser prestado pelo hospital regional do Juruá através da execução do governo do estado”, agradeceu Cameli.