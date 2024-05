Filho de influenciadora acreana realiza sonho de conhecer o jogador Endrick

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O pequeno Murilo, filho da influenciadora digital acreana Jéssica Ingrede, viveu um momento inesquecível ao conhecer o atacante Endrick, do Palmeiras, no Centro de Treinamento da equipe em São Paulo, nesta quarta-feira, 29.

Antes do encontro, Jéssica compartilhou nas redes sociais a ansiedade do filho. “Acha que teu coração aguenta?”, questionou ela, evidenciando o nervosismo de Murilo.

Após a sessão de treinos do time alviverde, Endrick, goleador do Palmeiras e da Seleção Brasileira, aproximou-se acompanhado do goleiro Weverton Pereira e convidou Murilo para um abraço, dizendo: “Pode abraçar”.

O encontro se tornou ainda mais memorável quando Endrick autografou a camisa de Murilo e dos familiares de Jéssica. No término do encontro, Jéssica expressou sua gratidão a Weverton pela colaboração na realização do sonho de seu filho.

Link do vídeo e fotos nos stories: