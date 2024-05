Família feliz! Neymar publica momento fofo com Mavie e Bruna Biancardi

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O jogador Neymar Jr., 32 anos, compartilhou momento fofura com a ex-noiva, a influenciadora Bruna Biancardi, 30, e a filha do ex-casal, Mavie, de sete meses de vida. Em vídeos publicados nos Stories do Instagram, na última terça-feira, 28.

Em um dos registros, o craque da bola está com a menina em seu colo, deixando que ela se aproxime da câmera, com um olhar curioso de quem está descobrindo o mundo ao seu redor, enquanto ele ri das carinhas que ela faz.

Anúncios

No vídeo seguinte, Neymar aparece brincando com a bebê, que agora está nos braços da mãe. Feliz em ver o pai, a menina balança os bracinhos e as perninhas exageradamente, abrindo um sorrisão para o jogador.

Bruna Biancardi já está de volta à Arábia Saudita após brilhar no tapete vermelho do Festival de Cannes, na França, no início da semana, quando chamou a atenção da mídia internacional por usar um colar avaliado em R$ 14 milhões.