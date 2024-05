Ex-cartorário suspeito de aplicar golpe contra bancos usava carro de R$ 500 mil

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um carro de luxo avaliado em mais de meio milhão de reais está entre os itens que foram apreendidos durante a operação Apate, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), nesta terça-feira (28), em Belém.

O veículo de luxo apreendido– modelo Porsche – pertence a um dos investigados. Outros mandados de busca e apreensão expedidos pela Vara de Inquéritos de Belém foram cumpridos.

A ação investiga golpes aplicados contra instituições financeiras no Pará, sendo que o prejuízo a duas delas é de ao menos R$ 11 milhões. Mesmo assim, segundo o MPPA, há indícios de que os suspeitos podem ter aplicado golpes que chegam a R$ 30 milhões.

Duas pessoas foram presas em casa. Os alvos da operação são a advogada Giseanny Valéria Nascimento da Costa, e o ex-cartorário Diego Kós Miranda, que são suspeitos dos crimes de associação criminosa, estelionato, falsificação de documento público e lavagem de dinheiro.

Segundo o Gaeco, os golpes foram aplicados contra com Banco da Amazônia(Basa) e o Sicoob, em 2023. Os suspeitos abriam empresas e escritórios de alto padrão para impressionar os gerentes dos bancos e, desta forma, ter facilidade para adquirir financiamentos sem que fosse realizada uma análise minuciosa e cuidadosa dos documentos apresentados por eles – e que eram falsos, na verdade.

Os suspeitos também tentaram aplicar o mesmo de golpe contra a Caixa Econômica Federal, mas a instituição apurou informações sobre a documentação de um imóvel apresentado por eles. A Caixa, no entanto, entrou em contato com o Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício de Belém e constatou que a certidão era falsa.