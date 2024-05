Em Cruzeiro do Sul, Gladson reafirma apoio à reeleição de Zequinha Lima

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Cumprindo agenda em Cruzeiro do Sul nesta quarta-feira, 29, o governador Gladson Cameli reafirmou seu apoio à reeleição do prefeito Zequinha Lima no município.

“É Zequinha, com toda certeza. Zequinha é meu candidato a prefeito de Cruzeiro do Sul. Vou fazer o que eu puder para que ele seja reeleito, mas respeitando as opiniões. Nada de obrigar, sim convencer as pessoas. Essa parceria já deu certo e seguirá”, citou Cameli.

O governador ressaltou a parceria entre o governo do Estado e a prefeitura de Cruzeiro do Sul, que resulta em melhoria de ramais, no abastecimento de água, na saúde e na infraestrutura. O que segundo ele, deverá ter continuidade para garantir melhoria na vida da população e desenvolvimento para o município.

“Zequinha vem fazendo uma boa gestão aqui em Cruzeiro do Sul. Tem avançado nas áreas da saúde, educação, agricultura, na infraestrutura e isso deve ter continuidade. É um grande aliado, tem todo o meu respeito e confio nele Vamos juntos!”, pontou o governador.