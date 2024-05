Corpo de biomédica vítima de acidente aéreo chega ao Acre e será sepultado hoje (29)

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O corpo de Amélia Cristina Rocha, biomédica de 28 anos que faleceu na última sexta-feira, 24, chegou ao Acre na noite dessa terça-feira, 28. Amélia, estava sob cuidados no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, em Manaus, e está sendo velada na capela São Francisco, em Rio Branco.

Manoel da Rocha Neto, pai da vítima, informou que o sepultamento está marcado para às 9h desta quarta-feira, 29, no cemitério São João Batista.

Amélia é a terceira vítima fatal do trágico acidente de avião ocorrido em março deste ano em Manoel Urbano, interior do Acre. No incidente, sete pessoas estavam a bordo, incluindo o piloto. O grupo tinha como destino a cidade de Santa Rosa do Purus. Sidney Estuardo Hoyle Vega, um comerciante peruano, e Suanne Camelo também perderam a vida devido ao acidente.

Internada desde 21 de março, Amélia foi a primeira paciente a ser transferida para uma unidade especializada no Amazonas através do programa Tratamento Fora do Domicílio (TFD). Após ser extubada em 25 de março, ela permaneceu na UTI continuando o tratamento até seu falecimento.