Colisão entre carro e moto deixa entregador em estado grave no Calafate

Uma colisão entre uma motocicleta e um carro deixou o entregador Ângelo Araujo Lopes, de 22 anos, gravemente ferido na tarde desta quarta-feira, 29, no cruzamento das ruas Envira e Laurindo Barbosa, no Conjunto Habitacional Jequitibá, região do Calafate, em Rio Branco.

Testemunhas relataram que Ângelo realizava entregas e trafegava no sentido bairro-centro pela rua Laurindo Barbosa com sua motocicleta Titan CG 160 vermelha, placa QLZ-9E48. Ele não percebeu a aproximação do cruzamento com a rua Envira e colidiu lateralmente com um carro modelo Saveiro prata.

Com o impacto, Ângelo foi arremessado e sofreu uma forte batida na cabeça ao cair no asfalto, perdendo a consciência.

O motorista do veículo, que saiu ileso no acidente, imediatamente prestou socorro e acionou a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Uma ambulância de suporte básico foi enviada para os primeiros atendimentos, seguida por uma ambulância de suporte avançado para apoio adicional.

Os paramédicos estabilizaram Ângelo e o levaram entubado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde permanece em estado gravíssimo. Segundo Médico do SAMU, Ângelo sofreu um Traumatismo Cranianoencefálico (TCE) gravíssimo, apresentando sangramento ativo nos ouvidos, nariz e boca.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito isolaram a área para a realização da perícia. Após os procedimentos necessários, o veículo foi liberado e a motocicleta de Ângelo foi deixada na casa de amigos.