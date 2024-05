Bancada do Acre derruba veto e restringe saídas temporárias de detentos

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Congresso Nacional derrubou nessa terça-feira, 28, o veto do presidente Lula (PT) ao projeto de lei que limita as saídas temporárias de presos. A decisão ocorreu durante uma sessão conjunta, com a Câmara dos Deputados votando primeiro pela derrubada do veto, seguida pela confirmação no Senado Federal.

A bancada federal do Acre foi unânime na derrubada do veto, com votos dos deputados federais Gerlen Diniz, Socorro Nery e Zezinho Barbary, do Progressistas, Meire Serafim, Eduardo Veloso e Coronel Ulysses, do União Brasil, e Roberto Duarte, do Republicanos. A deputada federal Antônia Lúcia (Republicanos) não apareceu na lista de votação da Câmara. No Senado, os senadores Alan Rick e Márcio Bittar, do União Brasil, e Sérgio Petecão também apoiaram a derrubada do veto.

Anúncios

Com a revogação do veto por 366 votos a 137, com 3 abstenções, os presos não terão mais o direito de sair temporariamente para visitar familiares em datas festivas. A proibição das saídas, conhecidas como “saidinhas”, foi aprovada pelo Congresso em fevereiro, por meio de votação simbólica.