Após não comparecer à Aleac, diretor do Instituto Penitenciário é demitido do cargo

O presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), Alexandre Nascimento, acusado de praticar assédio moral contra oito policiais penais femininas durante uma reunião, foi demitido do cargo na manhã desta quarta-feira, 29. A decisão foi tomada pela equipe de governo, após o gestor não comparecer à uma reunião na Assembleia Legislativa do Acre para esclarecer os fatos.

O ac24horas apurou que a Casa Civil do governo do Acre pediu para que Alexandre entregasse o cargo, o que deve ocorrer nas próximas horas.

Com base em relatos protocolados pela Associação dos Servidores Penitenciários do Acre, o deputado Arlenilson Cunha (PL) expôs na semana passada o caso de abuso de autoridade e intimidação do presidente Alexandre contra policiais penais integrantes da equipe “B” do presídio feminino.

O caso teria ocorrido no último dia 14 de maio, quando o presidente do IAPEN, Alexandre Nascimento, adentrou a unidade prisional feminina de forma inesperada, acompanhado da diretora da Instituição e mais dois servidores do Instituto. Em um relato incisivo, Cunha descreveu como as policiais penais foram convocadas para uma reunião às portas fechadas, sendo recebidas de forma ríspida por Alexandre.

“Durante a reunião feita de portas fechadas, Alexandre se pronunciou contra as presentes afirmando de forma ameaçadora que todos os telefones haviam sido grampeados pela Polícia Civil”, relatou o deputado.