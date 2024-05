São Paulo, Rio e Recife são os destinos mais buscados para o feriado de Corpus Christi

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O feriadão de Corpus Christi, celebrado na quinta-feira (30/5), promete movimentar o turismo em várias capitais brasileiras. Segundo levantamento do site de viagens Kayak, São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Recife (PE) despontam entre os destinos nacionais mais procurados para curtir o período, quando a folga – muitas vezes prolongada – permite conhecer um pouco mais dos variados atrativos brasileiros.

Outras localidades do país também figuram no ranking. É o caso de Salvador (BA), Fortaleza (CE) e Maceió (AL), conhecidas pela oferta de alternativas de sol, praia, cultura e história. Os dados indicam, ainda, o interesse por cidades longe do mar, como, além da capital paulistana, Belo Horizonte (MG) e Brasília (DF), mostrando que o desejo do turista inclinado a colocar o pé na estrada não se limita às virtudes do rico litoral do Brasil.

O levantamento considera as buscas realizadas no site no Brasil entre 8 de janeiro e 5 de maio deste ano. Já as datas de viagens previstas se referem ao período de 30 de maio a 2 de junho próximo. A apuração promovida pelo portal leva em conta voos de ida e volta na classe econômica, partindo ou com destino a todos os terminais do território nacional.

O movimento do feriadão tende a manter aquecido o mercado aéreo no país, que exibe indicadores positivos. Números da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) apontam que, em abril deste ano, 7,2 milhões de passageiros viajaram no Brasil a bordo de voos domésticos, quantidade 3,7% superior à do mesmo mês de 2023. O total de assentos ofertados nas aeronaves (10 milhões) acompanhou a alta: cresceu 6,1% frente a abril do ano passado.

Impulso

O Ministério do Turismo (MTur) atua para incentivar o brasileiro a viajar mais pelo país. Uma das ações é o “Conheça o Brasil: Voando”, parceria junto ao Ministério de Portos e Aeroportos, à Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) e às principais companhias do setor. O programa envolve a oferta de stopover, a adesivagem de aviões com imagens de destinos nacionais e a divulgação de áudios nos aviões, estimulando visitas a atrativos do país.

Já o “Conheça o Brasil: Realiza” permite o acesso de correntistas do Banco do Brasil a uma linha de crédito voltada à aquisição de serviços turísticos, a partir de condições diferenciadas. O trabalho do MTur também engloba o “Conheça o Brasil: Cívico”. A iniciativa, que motiva estudantes, professores e pesquisadores a visitarem destinos conectados à história brasileira, tem um projeto-piloto desenvolvido em Brasília (DF) e cidades do entorno da capital federal.

Rio Grande do Sul

Para sensibilizar o brasileiro a reprogramar as visitas ao Rio Grande do Sul em outras datas, ao invés do cancelamento, o MTur desenvolve a campanha “Não Cancele, Reagende”. É importante informar que os voos já adquiridos com destino final no estado, afetado por fortes chuvas, podem ser remarcados sem taxas extras, havendo ainda direito a reembolso total. A regra da Anac tem prazo de até um ano da data original da compra.