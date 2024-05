Operação desarticula esquema milionário de tráfico de drogas no Pará

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A operação “Héstia Infame”, da Polícia Civil (PC) do Pará, desarticulou um esquema de tráfico de drogas, que movimentou R$ 3 milhões em seis meses.

Foram cumpridos nesta terça-feira (28) quatorze mandados de prisão e onze de busca e apreensão em municípios do Pará e de São Paulo.

Anúncios

Os mandados foram cumpridos por agentes da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), om apoio operacional de diversas unidades especializadas e expedidos pela Vara Criminal da Comarca de Capanema, no nordeste do Pará.

Segundo a PC, a investigação teve início após a prisão em flagrante de um suspeito com 94 kg de maconha. A prisão revelou a existência de núcleos criminosos atuando no fornecimento de drogas na região do Salgado e do Caeté, no Pará.

Na operação, dois suspeitos foram presos em flagrante por porte de documentos falsos, sendo um deles foragido desde 2019.

Já o outro suspeito foi preso em flagrante com uma arma de fogo, munições e drogas.

Os agentes ainda apreenderam veículos, dinheiro, cartões bancários, aparelhos telefônicos e drones.