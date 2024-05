MapBiomas também aponta queda de desmatamento no Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Dados do Relatório Anual de Desmatamento no Brasil (RAD) lançados nesta terça-feira, 28, em Brasília, pelo MapBiomas, mostram o Acre como o terceiro estado que mais reduziu o desmatamento em 2023, com queda de 69%, se comparado ao ano anterior.

A região que compreende o Amazonas, Acre e Rondônia (Amacro), registrou uma queda de 73% no desmatamento, quando comparado a 2022.

Anúncios

Ações como o Plano de Prevenção, Controle do Desmatamento e Queimadas do Estado do Acre (PPCDQ-AC), a liberação de R$ 97,8 milhões do Fundo Amazônia pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a criação da Rede de Governança Ambiental, tem fortalecido a política de combate ao desmatamento no estado.

“Este ano as medidas de prevenção às queimadas e ao desmatamento serão intensificadas para melhorarmos ainda mais os índices ambientais”, disse Julie Messias, secretária de Estado de Meio Ambiente.