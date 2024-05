Kaio e Vinigram trocam acusações e ofensas em A Grande Conquista: ‘Babaca’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Vinigram e Kaio Perroni tiveram um desentendimento em A Grande Conquista 2. O filho de Netinho de Paula confrontou o oficial do Exército após uma troca de olhares que considerou suspeita, e os dois começaram a discutir na cozinha da Mansão. A troca de farpas foi intensa, e o amigo de Lucas Souza se sentiu ofendido com as acusações. “Eu sou babaca?”, disparou.

Em papo com Fernando Sampaio, o pagodeiro contou uma interação que teve com Kaio poucos minutos antes de ele aparecer na cozinha. “A gente estava sentado no sofá conversando, aí ele tava sentado aqui. E ele o tempo inteiro olhando para lá. E eu: ‘e aí, Kaio, quer ouvir? Vem cá'”, relatou.

Logo na sequência, o artista confrontou o rival novamente ao perceber que ele estava lançando olhares em sua direção. “Tá me olhando, Kaio? Tá tudo bem?”, questionou. “Eu? Olhando? Tá com mania de perseguição, cuidado. Olhei para a mesa”, rebateu. “Você olhou no meu olho, não sou louco”, provocou Vinigram.

“Tá ficando louco, de verdade”, retrucou Kaio. “Eu ou você? Babaca”, xingou o cantor. Na mesma hora, o oficial do Exército perdeu a paciência e se sentiu ofendido com o xingamento.

“Oi? Babaca? Eu sou babaca? O que é isso, Vinigram? Não tô te entendendo. Você tá exagerando”, respondeu. “O que você pode fazer, então?”, perguntou o membro do grupo Os de Paula. “Acho que o fato de você ter sido apontado tenha te deixado preocupado”, apostou Kaio.

O amigo do ex de Jojo Todynho alegou que foi a primeira vez que Vinigram foi confrontado na atividade de apontamento, e se sentiu ameaçado. “Eu sou discordado o tempo inteiro aqui”, afirmou o artista. “Não é a impressão que eu tenho. Não vejo você falando assim com ninguém, chamando ninguém de babaca”, apontou o militar.

Vinigram alegou que não xinga outras pessoas porque não vê atitudes como as de Kaio nelas. “Se você tem algum problema, me fala. Não fica me olhando torto não”, complementou. “Vocês reclamam quando eu não olho e reclamam quando eu olho?”, confrontou o rival.

“Quando eu tava olhando para o Hideo, quando ele tava no sofá, ficou perguntando se eu estava olhando e querendo entrar na conversa. Agora eu olho para a mesa e acontece a mesma coisa”, afirmou Kaio.

“Você olha pra mim. Eu não sou louco. Você também não é louco. Você sabe que olhou pra mim”, insistiu Vinigram. “Então não pode? Se eu olhei pra você, eu não posso?”, perguntou o assessor.

Vinigram alegou que Kaio só poderia olhar para ele se tivesse algo a dizer. “Então eu passo de cabeça baixa?”, perguntou o oficial do Exército. “Faz o que você quiser, irmão, só não olha pra mim com essa cara de bunda”, reclamou o pagodeiro.

“Não era questão de respeito o que você vinha falando?”, apontou Kaio, que já recebeu uma reclamação de Vinigram por não olhar em seu rosto. “Mas você não tem. Lembra que eu falei que você não tem educação?”, insistiu o cantor.

“E você tem? Isso é ter educação?”, questionou o campinense. “Eu tenho educação com quem tem. Quando você passa e finge que os outros não existem, é o que você faz comigo. É o que eu estou fazendo com você”, retrucou o paulistano.

“Eu não sou nada? Eu não sou uma pessoa para você?”, insistiu o artista. “Você é”, confirmou Kaio. “Então pronto, da próxima vez você passa, dê bom dia, boa tarde, boa noite, boa sorte”, pediu ele. “Aí pelo fato de eu não te desejar boa sorte, te dá o direito de me chamar de babaca?”, confrontou o conquisteiro.

No mesmo momento, os dois começaram a discutir e falar um em cima do outro, sem perspectiva de um entendimento. “Agora você começou a mostrar a pessoa que você é. Me aponta por eu ser mal-educado, e você é mal-educado”, afirmou Kaio.

“O que você esperava de mim? Gentileza para você?”, perguntou Vinigram. “Eu não esperava uma reação dessa. Nunca te ofendi e não via necessidade de você me chamar de babaca”, disse o militar.

“Você acha normal fingir que uma pessoa não existe? Você acha certo?”, perguntou o filho de Netinho de Paula. “Eu queria citar algumas situações, mas não vou fazer isso. Não cabe a mim”, afirmou o amigo de Lucas Souza, que tentou encerrar o papo.

Durante 20 minutos, os dois trocaram as mesmas acusações e não chegaram a nenhuma conclusão. “Poder me olhar, olha. Mas só se você quiser alguma coisa comigo. Você quer me beijar? Eu sou casado”, disparou Vinigram, e Kaio saiu da cozinha para não seguir com a discussão.

Veja o vídeo: