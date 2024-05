Inscrições no casamento coletivo de Epitaciolândia encerram nesta quarta-feira (29)

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

As inscrições para habilitação do casamento coletivo em Epitaciolândia encerram nesta quarta-feira, 29, e os atendimentos ocorrem das 8h às 14h, na secretaria municipal de Cidadania e Ação Social, localizada na Avenida Santos Dumont, centro da cidade.

O Projeto Cidadão será realizado na sexta-feira, 31, e no sábado, 01 de junho, na Escola Bela Flor, situada na BR-317. Também serão realizados atendimentos jurídicos, de saúde, odontológicos, de vacinas, testes rápidos, ginecologista e ortopedista, além de serviços: cabeleireiro e aplicação de vacina antirrábica nos animais.

Anúncios

A cerimônia do casamento coletivo acontece na quadra da Praça 28 de Abril, no dia 1º de junho, às 10h30.

Os interessados em participar do casamento, devem comparecer à secretaria portando os seguintes documentos:

*Noivos solteiros: Certidão de Nascimento original (legível e sem rasura), comprovante de endereço, RG e CPF (original e cópia);

*Noivos divorciados: Certidão de Casamento original com Averbação do Divórcio (legível sem rasura), cópia do processo ou sentença do divórcio (parte referente à partilha de bens), comprovante de endereço, RG e CPF (original e cópia);

*Noivos menores de idade (entre 16 e 18 anos incompletos): Certidão de Nascimento original (legível e sem rasura), comprovante de endereço, presença dos pais portando RG e CPF (original e cópia).

Em caso de menores com responsáveis falecidos, os noivos deverão apresentar Certidão de Óbito. Já no caso de pais ausentes, os noivos devem apresentar consentimento por escrito do responsável.