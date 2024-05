Incêndio destrói casa e deixa família sem nada; mãe e filho escapam pela janela

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um incêndio destruiu totalmente uma residência e deixou uma família sem nada na capital acreana. O caso aconteceu nesse fim de semana, na rua da União, situada no bairro Vitória. No momento do incidente, estavam em casa casa Maria Auxiliadora, de 51 anos, e seu filho, Lauan Santos, de 21, ambos dormiam no mesmo quarto.

Lauan acordou e percebeu a situação, com o fogo já dentro do cômodo. Rapidamente, mãe e filho conseguiram pular a janela e escapar do incêndio. Maria Auxiliadora chegou a queimar parte do cabelo, mas não sofreu ferimentos graves pelo restante do corpo.

Familiares relataram ao ac24horas que na madrugada de domingo (26) ocorreram várias quedas de energia na região. Quando a corrente elétrica retornou, segundo ela, acima do normal, houve um curto-circuito na fiação elétrica da casa, ocasionando o incêndio.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas, quando chegaram ao local, toda a casa já havia sido consumida pelo fogo, restando apenas o trabalho de apagar as chamas e impedir que se alastrassem para as casas vizinhas.

A área foi isolada pelos bombeiros para os trabalhos de perícia. Os militares acreditam que a causa do incêndio pode ter sido, de fato, um curto-circuito na fiação elétrica da casa.

A filha de Maria Auxiliadora, Luana Santos, disse à reportagem que já a família já conseguiu algumas doações de roupas, mas que ainda precisam reconstruir a casa.

“Não deu tempo de tirar nada. Quando meu irmão acordou, o fogo já estava dentro do quarto. Só deu tempo para minha mãe e meu irmão pularem a janela. Perdemos tudo: documentos, pertences, mobília. Já recebemos algumas doações de roupas e agora queremos muito conseguir ajuda para levantar algum cômodo, para ter onde ficar,” concluiu Luana.

A família deixa número de contato para quem desejar ajudar: (68) 99281-0507.