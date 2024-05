Ex-BBBs vendem prêmios do reality para pagar dívidas após fim de contrato

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Michel Nogueira e Nizam Hayek, participantes do BBB 24, abriram o jogo sobre suas realidades financeiras após o fim do contrato com a Globo. Os ex-BBBs afirmaram que tiveram que abrir mão de bens pessoais e até vender prêmios do próprio reality show para cobrir dívidas –algumas delas adquiridas durante o programa, por conta da administração de redes sociais.

O professor de Geografia adquiriu um débito trabalhista de quase R$ 60 mil por conta da equipe que cuidou de suas redes sociais enquanto estava confinado. “Você precisa ter uma equipe que possa te assistir 24 horas por dia. A internet é muito rápida e uma pessoa não dá conta de tudo o que acontece na casa”, afirmou o mineiro em entrevista ao E-Investidor, do Estadão.

Anúncios

Ele, no entanto, lucrou R$ 264 mil em prêmios dentro da casa. R$ 20 mil foram recebidos em dinheiro e totalmente destinados para pagar o serviço de mídias sociais. O restante vem do Chevrolet Equinox 2024, carro que ganhou em uma das provas.

Michel pretende vender o veículo para arcar com os rombos financeiros e poder organizar sua vida daqui para frente. “Se eu tivesse saído sem os prêmios, teria ficado endividado. Eu não tinha dívidas, mas também não tinha dinheiro guardado”, afirmou.

No caso de Nizam, ele não adquiriu dívidas por conta das mídias sociais, já que colocou a irmã e o cunhado publicitários para gerenciar sua imagem nas redes. Ele, no entanto, esperava ter um contrato com a Globo até julho de 2024, mas foi rescindido antecipadamente na última quarta (21).

“Eu tinha R$ 39 na minha conta antes de entrar no programa. Então, sugiro se organizar como se fosse passar três meses de férias”, orientou Hayek. Todas as parcerias publicitárias eram administradas por meio do setor comercial da emissora até o fim do contrato, e agora não se sabe se haverá publicidades à espera.

“Eu fiz algumas parcerias e participei de alguns eventos por causa da Globo, mas não foram participações remuneradas”, contou ele. Os dois confirmaram que a Globo mantinha uma remuneração até o fim do contrato, sem revelar valores, mas foi pontuado que não era suficiente para quem esperava mudar de vida por conta da visibilidade do Big Brother Brasil.

“Depois que você sai do programa, vai ser preciso construir um caminho para ganhar dinheiro”, complementou Nizam.