Corpo de biomédica que morreu após queda de avião chega na noite de hoje

O velório e enterro de Amélia Cristina Rocha, biomédica de 28 anos vítima de um acidente aéreo, que estava marcado para segunda-feira, 27, foi adiado devido a um atraso na liberação do corpo. Uma funcionária da funerária contratada perdeu o horário de embarque, resultando em atraso.

A família informou que o traslado do corpo de Amélia, que estava Amazonas, com destino ao Acre, está previsto para chegar na noite de hoje (28), o que limitou o tempo disponível para o velório e despedida.

Amélia Rocha faleceu na última sexta-feira, 24, no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, em Manaus. Ela é a terceira vítima fatal do acidente de avião ocorrido em março deste ano em Manoel Urbano, interior do Acre.

No trágico evento, sete pessoas estavam a bordo da aeronave que caiu logo após a decolagem, incluindo o piloto. O grupo viajava para Santa Rosa do Purus, a 150 km do local do acidente. Sidney Estuardo Hoyle Vega, um comerciante peruano, morreu no local do acidente, e Suanne Camelo veio a falecer em Manaus nove dias após o ocorrido.