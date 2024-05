Com apoio de Gerlen, Coopercafé terá sede administrativa no Juruá

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Cooperativa de Cafeicultores do Vale do Juruá (Coopercafé) recebeu nesta segunda-feira, 27, em Mâncio Lima, o deputado federal Gerlen Diniz, que conheceu o projeto do Complexo Industrial do Café, que está sendo construído com o apoio da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), e participou de reunião com a diretoria da cooperativa e cerca de 60 cooperados.

Na oportunidade, o parlamentar enfatizou a importância do projeto da Coopercafé para o desenvolvimento econômico e social da região e se colocou a disposição para contribuir através do seu mandato.

“Sou um entusiasta do cooperativismo e do trabalho que está sendo feito aqui no Juruá, mas precisamente em Mâncio Lima e Cruzeiro do Sul com os produtores de café na região na Coopercafé, um trabalho sério, que está fazendo a diferença na vida desses cooperados, dos produtores. Eu já havia destinado R$ 1 milhão para a compra de adubo e outros insumos, e agora estou aqui fazendo o compromisso de destinar mais R$ 1 milhão, agora para a construção da sede administrativa da Coopercafé, que ainda não estava prevista no projeto e que será fundamental para o desenvolvimento das ações da cooperativa”, disse o deputado.

O presidente da Coopercafé, Jonas Limas, agradeceu o parlamentar pelo apoio e pela destinação dos recursos necessários para a construção da sede e para a compra dos insumos necessários para impulsionar a produção na região.

“O Gerlen é um deputado muito atuante, que orgulha muito o nosso Acre em Brasília, e tem ajudado bastante os produtores rurais, somos muito gratos por esse apoio que ele tem nos dados, anteriormente ele já havia destinado R$ 1 milhão para a compra de adubo e outros insumos pra ajudar na produção, e agora aloca essa emenda que vai possibilitar a construção da nossa sede administrativa da cooperativa. Nosso sentimento é de gratidão!”, disse Jonas Lima.