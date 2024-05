Christian Chávez, do RBD, diz que quer morar no Brasil: ‘Amor muito especial’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O ator e cantor mexicano Christian Chávez, conhecido por fazer parte do RBD, declarou seu amor pelo Brasil mais uma vez. Ele está no país para participar de alguns eventos: no domingo, 26, integrou o júri artístico da “Dança dos Famosos”, no “Domingão com Huck” (TV Globo), no último domingo, 26.

No programa, Chávez falou, em português, que se sente brasileiro: “Acho que fui [brasileiro] em uma vida passada. Sinto um amor muito especial pelo Brasil”, afirmou ele.

Questionado por Luciano Huck sobre o sucesso que faz por aqui, o cantor revelou que deseja morar no país, onde recebe muito carinho dos fãs.

“Para mim é muito importante estar no Brasil, eu me sinto um pouco brasileiro. Existe algo especial quando estou aqui, é a cultura, a gastronomia, o povo. Quero ter mais tempo para me dividir entre o México e o Brasil”, acrescentou mais tarde.

Ainda no “Domingão”, o ator também relembrou como foi seu processo de aceitação como homem gay. Ele assumiu a homossexualidade em 2007.

“Apesar de todo o sucesso, eu pensava que não era suficiente. Tentei mudar para satisfazer as pessoas, menos para mim, sendo que eu sou a pessoa que mais importa para mim. Quando decidi ser eu, a energia mudou. Tudo mudou em mim, mas ainda tem muito preconceito”, refletiu.

Ele contou que não teve apoio da família no início: “Falei que era importante dizer quem eu era de verdade. Se os meus pais são os que mais gostam de mim, eles precisam saber”, disse Chávez.