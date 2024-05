Cerca de 50 mil acreanos tomaram reforço da vacina bivalente contra Covid-19

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Somente 50.682 acreanos retornaram às unidades de atenção básica em saúde para tomar a dose de reforço da vacina bivalente contra Covid-19, o que corresponde por apenas 7,18% do público-alvo que devia ser imunizado.

Os municípios mais isolados do estado, como Jordão e Santa Rosa do Purus, foram quem mais vacinaram. Jordão, com 893 moradores (16,18%), Santa Rosa do Purus, com 681 moradores imunizados (14,90%) e Feijó, com 3.592 imunizados (14,30%).

Anúncios

O Acre também não havia alcançado a cobertura de 90% para 1ª ou 2ª dose. Com 4.529 novos casos de Covid-19 até agosto do ano passado, o Acre registrou 21 óbitos provocados pela doença.