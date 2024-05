Câmara aprova contas de 2017 do ex-prefeito Marcus Alexandre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Durante a sessão desta terça-feira, 28, os vereadores da Câmara Municipal de Rio Branco votaram, em unanimidade, pela aprovação da prestação de contas do exercício orçamentário e financeiro de 2017, referente à gestão do ex-prefeito Marcus Alexandre do MDB.

A votação transcorreu sem intercorrências e contou com a aprovação, ainda que com ressalvas, do líder do prefeito Tião Bocalom, o vereador João Marcos Luz (PL). A portaria deve ser publicada na edição do Diário Oficial.

Anúncios

A prestação de contas é uma obrigação constitucional de todos aqueles que utilizam, arrecadam, guardam, gerenciam ou administram recursos públicos. A população pode acessar e verificar o andamento e o status atual das prestações de contas dos Poderes Executivo e Legislativo municipais.