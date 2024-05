Flamengo fecha acordo que é maior patrocínio de sua história

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Flamengo aprovou na quinta-feira da última semana, a renovação do seu patrocínio master com a Pixbet, em uma negociação que poderá render até o final de sua parceria uma cifra de quase meio bilhão de reais. A renovação do acordo renderá ao Flamengo, mais do que o recente acordo de patrocínio master do Corinthians, o que mostra a grande disputa destas empresas de ‘bets’ por espaço na camisa de times brasileiros.

Acordo pode render ao Rubro-negro até R$ 470 milhões

A casa de apostas Pixbet já renovou o acordo de patrocínio master com o Flamengo até 2027, agora em 2024 o rubro-negro já receberá a quantia de R$ 105 milhões, ocorrendo uma progressão para R$ 115 milhões em 2025. Caso a parceria continue nos anos seguintes esse valor passará para R$ 125 milhões, sendo o maior na história do clube Rubro-negro, só para ter idéia o valor arrecadado pode chegar a R$ 470 milhões em 2027.

O Flamengo já tinha a Pixbet como patrocinadora master para esta temporada em uma negociação de R$ 85 milhões. Por mais que ela tenha sido maior da época, em janeiro deste ano a parceria do Corinthians com a VaideBet de R$ 120 milhões por temporada, superou o acordo do time carioca, mostrando o quanto estas empresas que oferecem apostas esportivas em jogos de cassino online vem investindo investindo pesado em patrocínios no brasileirão.

Aliás, o novo acordo com a VaideBet e o interesse de outras casas de apostas fizeram com que o Flamengo pedisse um aumento a Pixbet, que assim o fez, porém com um adendo, caso exista alguma rescisão, haverá uma multa de 50% prevista. O site de apostas ainda pagará bônus por determinadas conquistas do Flamengo, caso veça a Copa Libertadores, o Rubro-negro, receberá o valor de R$ 5 milhões, caso fiquem em vice o valor é de R$ 2,5 milhões.

Flamengo poderá ganhar bônus caso vença competições

Já no Brasileirão o valor caso seja o campeão é de R$3 milhões, igual o valor caso ele seja o vencedor da Copa do Brasil, caso seja derrota na final, o Flamengo embolsará R$ 1,5 milhão em bônus. Existem premiações para a equipe feminina, caso elas faturem a Libertadores, a premiação ao clube é de R$ 1 milhão, no caso do vice o valor é de R$ 500 mil e se vencerem o Brasileirão, o valor é de R$ 1 milhão.

Muito vantajoso para o Flamengo, o acordo foi votado pelo conselho deliberativo do time que aprovou com um placar esmagador de 136 a 2. Isso só mostra o quanto o público está esperançoso com o futuro do time carioca, apesar da fase um pouco morna atual. Isto é algo que não podemos falar o mesmo do Corinthians, que vive uma má fase e um acordo conturbado com a VaideBet.

Corinthians tem crise com grande patrocinador

Recentemente a parceria entre Corinthians e a VaideBet foi abalada pela descoberta de um suposto esquema de laranja no pagamento de comissão deste patrocínio, onde ele estava recebendo uma comissão pela negociação entre as empresas. A empresa Rede Social Media Design Ltda, responsável pela parceria entre VaideBet e Corinthians, recebeu 2 depósitos de R$ 700 mil.

Só para ter ideia, o 1º depósito em março positivou a conta em R$ 697.270,73. Após receber estas transferências, foram transferidos para a Neoway Soluções Integradas em Serviços Ltda, os valores de R$ 580 mil e depois mais R$ 462 mil. Entretanto esta empresa está registrada em um prédio com espaço de coworking que nunca teve a passagem desta empresa.

Edna Oliveira dos Santos que é tida como sócia dessa empresa está surpresa, afirmando não ter feito nada e que também não assinou papel nenhum para abrir uma empresa. Vale lembrar que a primeira empresa envolvida no caso citada, a Rede Social Media Design, pertence a Alex Cassundé, que trabalhou na campanha para presidência do atual presidente do Corinthians Augusto Melo, que entrou prometendo renovação para o time paulista.