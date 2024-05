Quem saiu de A Grande Conquista? MC Mari é eliminada na 2ª zona de risco

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

MC Mari se deu mal e foi eliminada de A Grande Conquista 2 na noite desta quinta-feira (23). A cantora recebeu apenas 16,98% dos votos para permanecer no reality show da Record. Ela enfrentou Anahí Rodrighero e Brenno Pavarini na segunda berlinda da temporada.

Durante a edição ao vivo do programa, Rachel Sheherazade fez seu discurso de eliminação. “A Grande Conquista é um jogo de erros e acertos, nada muito diferente da vida real. Quando crianças começamos a conhecer a vida, aprendemos a lidar com as diferenças, durante o caminho a gente tropeça, acontece, fazer o quê?”.

“O melhor é ter humildade para ouvir mais do que falar, só assim podemos reconhecer os próprios erros e nos transformarmos”, continuou a apresentadora, que anunciou Brenno como o primeiro participante salvo pelo público.

Na sequência, a artista foi anunciado como a segunda eliminada da temporada. “Fico feliz com o programa, tenho muito orgulho do que eu vivi aqui, do que eu construí. Eu só agradeço à Record e A Grande Conquista”, reagiu MC Mari.

A cantora foi parar na berlinda por indicação de Kaio Perroni, que havia sido enviado à zona de risco, mas se livrou após vencer a Prova da Virada e precisou indicar alguém em seu lugar. “A minha escolha é coerente com o meu jogo, com o que eu passei, fui muito criticado. Essa pessoa é quem acabou comprando o barulho de outras pessoas. É a MC Mari”, anunciou o confinado.

Anahí e Brenno foram indicados durante a formação da zona de risco, na última terça-feira (21). O ator foi o alvo de João Hadad e Kaio Perroni, que eram os donos da Mansão. A modelo se deu mal após receber quatro votos e empatar com Guipa. Hadad teve que escolher um dos dois para a berlinda e mirou na loira.

Quem já foi eliminado do reality?

Claudia Baronesa foi eliminada de A Grande Conquista após receber apenas 22,70% dos votos para permanecer no reality show da Record. Ela enfrentou Bruno Cardoso e Guipa na primeira berlinda da temporada. A mãe de MC Gui já havia participado do Power Couple Brasil e também do Paiol de A Fazenda 14.