Murilo Ruff e Manu Bahtidão são confirmados para a ExpoAcre Juruá

Assim como em 2022, o cantor Murilo Ruff será atração nacional da Expoacre Juruá em Cruzeiro do Sul, que vai ser realizada de 31 de julho a 4 de agosto. Manu Bahtidão é a novidade do evento, que será realizado no estacionamento do Estádio Arena do Juruá.

Murilo vai abrir a Expoacre e Manu encerra a Feira, que este ano, vai acontecer primeiro em Cruzeiro do Sul e depois em Rio Branco, onde as atrações serão Nadson O Ferinha e Henry Freitas. Na capital, a festa será de 31 de agosto a 8 de setembro.

As datas foram adiantadas,segundo o governador Gladson Cameli, devido ao processo eleitoral. “Espero que as pessoas gostem dos shows”, citou o gestor.