Últimos 15 anos concentram 74% dos desastres por chuvas no Brasil

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Os últimos 15 anos concentram mais de 74% dos desastres associados às chuvas no Brasil. Só no período de 2008 a 2023, foram 23.885 ocorrências de alagamentos, enxurradas, inundações, movimentos de massa, tornados, vendavais, ciclones, chuvas intensas e granizo do pelo Atlas de Desastres no Brasil, do MDR (Ministério da Integração e do Desenvolvimento).

Nesse período, morreram 3.464 pessoas por conta das tragédias. O Brasil teve um prejuízo de R$ 151 bilhões em decorrência dos desastres. Os dados de 2024 ainda não foram catalogados pelo MDR. As fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde abril devem provocar um acréscimo significativo no total deste ano.

Anúncios

O Atlas disponibiliza números sobre desastres naturais no Brasil desde 1982. Há uma tendência de crescimento das ocorrências:

Leia os números das consequências dos desastres desde 1982:

Mortes – 4.510, com 76% dos casos (3.464) concentrado de 2008 a 2023;

Desabrigados e desalojados – 9,4 milhões, com 76% dos casos (5,8 milhões) concentrado de 2008 a 2023;

Afetados – 109 milhões com 90% dos casos (99,3 milhões) concentrados de 2008 a 2023;

Danos totais* – R$ 128 bilhões, com 82% do total (R$105 bilhões) concentrado de 2008 a 2023;

Prejuízos* – R$ 171 bilhões, com 88% do total (R$151 bilhões) concentrados de 2008 a 2023.

*Números disponibilizados só a partir de 1995 e corrigidos pela inflação.

O Rio Grande do Sul, palco, em 2024, de uma das principais catástrofes climáticas da história recente do país, é o 3º Estado com a maior ocorrência de desastres associados às chuvas.

Eis os principais:

Santa Catarina: 6.277;

Rio de Janeiro: 4.800;

Rio Grande do Sul: 4.709;

Paraná: 2.217; e

São Paulo: 2.197.

O Rio de Janeiro concentra a maior quantidade de mortos. Foi na região Serrana do Estado, em 2011, o maior desastre ambiental do Brasil, em números de afetados. Um deslizamento de terra causado por chuvas matou 947 pessoas e deixou 300 desaparecidas.

As 3 cidades em que mais pessoas morreram por tragédias associadas às chuvas, desde 1982, são fluminenses e foram as principais afetadas pelo desastre de 2011.

Elas são:

Petrópolis – 512;

Nova Friburgo – 432; e,

Teresópolis – 380.

Leia os 5 principais números de mortos por Estado:

Rio de Janeiro: 1.756;

São Paulo: 761;

Minas Gerais: 385;

Santa Catarina: 325;

Pernambuco: 285.

O RS é o 6º no total de mortos desde 1982. Foram 152.

Anúncios