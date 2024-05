Mulher de Zé Vaqueiro mostra momento em que filho de 9 meses sofreu parada cardíaca: ‘Agir para salvá-lo’; vídeo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Mulher de Zé Vaqueiro, a empresária Ingra Soares publicou vídeos do momento em que o filho, Arthur, de 9 meses, sofreu uma parada cardíaca. O bebê nasceu com Síndrome de Patau e voltou a ser internado na UTI apenas 24 horas depois de deixar o hospital, onde estava desde que veio ao mundo.

Os vídeos, captados pelas câmeras de segurança do quarto do neném, mostram os momentos de tensão vividos por Zé e Ingra até a chegada do SAMU. “Eu não consigo explicar o que eu senti hoje. Não consegui pensar em mais nada, só em agir pra salvar meu filho. Tudo aconteceu muito rápido. Eu já estava desesperada esperando a ambulância chegar. O meu corpo todo tremendo, mas eu não conseguia ficar sem fazer nada. Era fazendo e orando”, descreveu a empresária.

Ingra também fez um apelo a pessoas que atrapalham a passagem de ambulâncias nas estradas. “As pessoas não têm empatia quando tem uma ambulância com o alerta ligado precisando correr contra o tempo. Deixo aqui o meu apelo. Por favor, dê espaço pra esses grandes profissionais (guerreiros) passarem. Tem uma vida precisando ser socorrida. Hoje foi o nosso filho, mas amanhã pode ser um parente de vocês. Ou até mesmo você!”, pediu.

Ingra ainda fez uma declaração de amor a Zé, que precisou subir ao palco para realizar um show em Teresina em meio ao momento turbulento. “Passamos por tudo isso hoje, com o nosso psicológico totalmente abalado. Ele seguiu pra fazer o trabalho com maestria. Ele é meu exemplo de calmaria e dedicação. Te amo, Zé. Só me sinto forte ao seu lado”, escreveu.

🚨VEJA: Ingra Soares mostra como foi o resgate do filho que sofreu uma parada cardíaca em casa. O pequeno é portador da Síndrome de Patau e tinha ganhado alta após 9 meses internado no hospital. pic.twitter.com/hMWz8jg2wl

— CHOQUEI (@choquei) May 18, 2024



ENTENDA A DOENÇA DO FILHO DE ZÉ VAQUEIRO

A Síndrome de Patau é uma má-formação congênita que acomete o sistema nervoso. Os seres humanos possuem 46 cromossomos, distribuídos entre 23 pares. A enfermidade é caracterizada pela presença de uma trissomia do cromossomo 13, ou seja, quando tem três cromossomos neste grupo, o que configura uma falha genética. O distúrbio é raro e ocorre devido a problemas na divisão celular do zigoto, formado pelo óvulo e pelo espermatozóide.

A Síndrome de Patau pode ser identificada durante a formação do feto, em exames pré-natal. Não existem fatores de risco que determinam a possibilidade de o bebê nascer com a enfermidade; são raros os casos em que são herdados do pai ou da mãe. Entre as possíveis consequências do distúrbio, estão doenças renais, problemas coronários, atraso mental, malformações de membros ou órgãos e microcefalia.

A doença não tem cura e a expectativa de vida não é alta para bebês que nascem com a enfermidade. Existem casos de pacientes que chegam aos 10 anos com acompanhamento médico multidisciplinar, mas há, também, recém-nascidos que vêm a óbito em poucas semanas.

Fonte: PurePeople