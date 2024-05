Rodeada de políticos, Jéssica Sales lança pré-candidatura à prefeitura de Cruzeiro do Sul

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A ex-deputada federal Jéssica Sales, lançou na noite dessa sexta-feira, 17, sua pré-candidatura a prefeita de Cruzeiro do Sul. O evento ocorreu na sede do MDB no município e contou com a presença de políticos com e sem mandato, dirigentes partidários, membros do partido e simpatizantes. O candidato a prefeito de Rio Branco pelo MDB, Marcus Alexandre, prestigiou o lançamento.

Jéssica, que chegou ao Acre esta semana depois de dois anos atuando como médica no Estado de Goiás, achava que não voltaria para a política, mas, segundo ela, recebeu um chamado e autorização de Deus. “Passada a eleição, achando que tinha cumprido minha missão política, fui trabalhar fora como médica, área que considero mais sensível e que ninguém se coloca no seu lugar. Mas Deus disse no meu coração: não se preocupa com apoio, não se preocupe quando chegar na prefeitura sem experiência, no executivo, que eu vou fazer tudo. Só confia e vai. E eu vim”, contou.

A ex-parlamentar afirmou que seu plano de governo será elaborado a partir das demandas da população. Ela confirma que o desafio será grande na disputa pela prefeitura de Cruzeiro do Sul, mas tem os pais, o ex-prefeito Vagner Sales e a mãe, deputada Antonia Sales, como exemplos.

“Cresci vendo meus pais se colocando à disposição das pessoas, sendo amigos dos vereadores. A disputa é um desafio, mas não é impossível. É por vocês que estou aqui e, como médica, jamais deixaria de estar aqui com vocês. Tenho apoio em Brasília e sei onde conseguir recursos”, declarou.

O ex-prefeito da capital acreana, Marcus Alexandre, disse que o MDB quer administrar as maiores cidades do Acre. “Aqui em Cruzeiro do Sul a eleição não vai ser por WO. Não será um desafio fácil, mas a gente conhece a Jessica que sobe rios, que não descansa. A Jessica também conhece os caminhos de Brasília. Ninguém vai precisar pegar na mão dela pra ir nos Ministérios atrás de dinheiro para creches, para unidades de saúde para Cruzeiro do Sul. O MDB está feliz com a candidatura de Jéssica. Ela tem apoio e aqui estão o senador Sérgio Petecão, a deputada federal Meire Serafim, e aqui tem 5 ex-prefeitos e prefeitos. Tem o Tanizio de Sá, o Vagner Sales, o Flaviano Melo, eu e o Mazinho Serafim”, pontuou Alexandre.

Flaviano lembrou que há 40 anos morava fora do Acre e retornou à convite do ex-governador Nabor Junior para ser prefeito de Rio Branco e fez uma longa carreira política. E desejou o mesmo a Jéssica.

“Que com você seja assim também Jéssica. Para qualquer cargo que você se candidatar, você vai disputar bem porque você é humilde e competente”, enfatizou Melo.