Ipê Empreendimentos Celebra 46 Anos com Novo Lançamento: Bonsucesso 4ª Fase

Reconhecendo que grande parte da vida é vivida dentro de nossas residências, a Ipê Empreendimentos, renomada por seu portfólio de imóveis na capital acreana, comemora 46 anos de história, transformando o sonho da casa própria em realidade para milhares de famílias de Rio Branco.

Fundada em 1978, a Ipê Empreendimentos começou modestamente com um loteamento de 26 lotes na Chácara Ipê, em Rio Branco. Este projeto inicial marcou o primeiro loteamento da empresa aprovado e registrado conforme a legislação vigente. Desde então, a Ipê cresceu exponencialmente, oferecendo casas e apartamentos que impactaram positivamente a vida de mais de 20 mil famílias. Atualmente, a empresa conta com 26 loteamentos consolidados e mais de 23 mil lotes comercializados.

A Ipê também desempenha um papel fundamental na urbanização e no desenvolvimento sustentável, com uma forte responsabilidade social e ambiental, destacando-se na preservação de áreas verdes em Rio Branco. Ao longo dos anos, a empresa fez diversas doações de lotes para a prefeitura, incluindo terrenos onde hoje se localiza o bairro Cidade da Justiça.

Segundo José Eduardo de Moura Leite, proprietário da empresa, um dos pilares do sucesso da Ipê é a adoção de critérios rigorosos na execução dos projetos. “Nunca fizemos nenhum lote abaixo da cota 18, de tal forma que nunca tivemos problema mesmo nas maiores alagações em Rio Branco. Sempre nossos empreendimentos ficaram fora d’água,” afirmou.

Gerando mais de 500 empregos direta e indiretamente, a Ipê Empreendimentos continua a crescer e impactar positivamente a economia local. Sua missão vai além de simplesmente construir casas; trata-se de oferecer lares que proporcionem estabilidade e qualidade de vida. “O legado que a Ipê deixa é oferecer condições para que cidadãos de baixa, média e alta renda possam ter um lar onde possam constituir suas famílias, vivendo em harmonia e satisfação,” explicou José Eduardo.

Bonsucesso 4ª Fase: Residencial Sibipiruna

Celebrando seus 46 anos no dia 18 de maio, a Ipê Empreendimentos lança a 4ª fase do Loteamento Bonsucesso: Residencial Sibipiruna, um projeto inovador que combina tecnologia moderna e durabilidade. O nome Sibipiruna homenageia uma árvore frondosa, adaptável ao clima local e que contribui para a arborização urbana sem obstruir bueiros. Este novo empreendimento será localizado no bairro Bonsucesso, conhecido por sua excelente infraestrutura e proximidade ao Via Verde Shopping e mercados.

Ricardo Moura Leite, diretor comercial da empresa, anunciou que serão construídas 93 casas pré-fabricadas, com design moderno e qualidade superior, além de amplos quintais e suítes. “Um residencial pensado com muito carinho, projetado para atender nossos clientes que buscam uma casa de dois quartos com suítes, ou aqueles com famílias maiores que necessitam de mais espaço com três quartos,” destacou.

Para 2024, a Ipê promete ainda mais novidades. Entre os projetos em desenvolvimento estão novos loteamentos acessíveis com preços competitivos e a expansão do modelo de casas do Residencial Sibipiruna para outros loteamentos. Com uma trajetória marcada pela inovação e compromisso com a qualidade de vida, a Ipê Empreendimentos continua a transformar sonhos em realidade, consolidando-se como um pilar do desenvolvimento urbano de Rio Branco.

Matéria: Mirlany Silva/ Diário Expresso.

Fotos: João Almada/Apurinã.