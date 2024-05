Friale prevê chegada de nova onda polar neste domingo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O pesquisador Davi Friale anunciou, através do portal O Tempo Aqui, que neste domingo, 19 de abril, o Acre receberá a quarta onda polar do ano. A previsão é de muito vento pela manhã, o que deve provocar chuvas e queda nas temperaturas em várias regiões do estado.

Friale indica que a nova massa de ar frio pode causar chuvas intensas em certos locais. “Ainda sentimos os efeitos da última onda polar, e já se aproxima outra, prevista para domingo. Embora seja menos intensa que a anterior, essa quarta onda polar de 2024 deve trazer chuvas fortes em algumas áreas, especialmente no centro do estado e no Vale do Juruá”, informa o trecho da previsão.

Na manhã de domingo, os primeiros ventos da nova onda de frio devem chegar a Rio Branco, iniciando a redução gradual da temperatura. “Os ventos dessa nova incursão polar serão sentidos em Rio Branco e em todo o Vale do Rio Acre. As chuvas ganharão força a partir da tarde e durante a noite, principalmente no interior do estado. As temperaturas devem cair lentamente, alcançando entre 17 e 19°C ao amanhecer de segunda-feira, no leste e sul do Acre”, detalha Friale.

Os ventos da onda polar devem se intensificar na segunda-feira (20), mantendo as temperaturas mais amenas em todo o estado. Há também a possibilidade de uma nova massa de ar frio chegar em breve, causando uma queda acentuada nas temperaturas do estado.

“Antes do final deste mês, ainda sujeito a confirmação, o Acre pode ser afetado por uma forte onda polar, a quinta do ano, que promete uma redução drástica e significativa das temperaturas”, assegura Friale.