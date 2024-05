Denise Fraga diz que Tony Ramos está bem após cirurgia: ‘Foi um susto’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Denise Fraga atualizou os fãs sobre o estado de saúde de Tony Ramos, seu colega de peça de teatro. Ela esteve no Hospital Samaritano Botafogo, nesta sexta-feira, 17, para visitar o amigo, que foi submetido a uma cirurgia no dia anterior, após dar entrada na unidade com um sangramento intracraniano.

“Foi um susto, mas estou muito aliviada. A gente acabou de estar com o Tony no hospital. Ele está muito bem, a cirurgia foi um sucesso”, disse ela, em vídeo publicado no Instagram.

Anúncios

No registro, Denise detalha que Tony Ramos já está conversando e até mesmo fazendo piada.

“Ele tá bem, tá falando, fazendo piada. É o Tony que a gente conhece. Agora é a gente rezar pra recuperação rápida dele”, pediu ela.

A artista aproveitou para agradecer a compreensão dos fãs com o cancelamento das sessões da peça “O Que Só Sabemos Juntos”, que está em temporada no Rio e é estrelada pelos dois atores.

O último boletim médico, divulgado pelo hospital na tarde desta sexta, comunica que o ator fez nova tomografia de crânio e que o exame mostrou “significativa melhora” no quadro de saúde.

“Tony Ramos respira sem auxílio de aparelhos, está lúcido e seu estado de saúde é estável”, diz a nota.