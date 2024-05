Com valor médio de R$ 735, Acre chega a 129,9 mil famílias cadastradas no Bolsa Família

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Acre chegou a 129,9 mil beneficiários do Bolsa Família nos 22 municípios do estado neste mês de maio, que teve o começo do pagamento dos repasses nesta sexta-feira, dia 17.

O cronograma de pagamentos é escalonado, de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS), e segue até o fim do mês. O valor médio do benefício no estado é de R$ 735, a partir de um investimento de R$ 95,5 milhões do Governo Federal.

Dentro dos valores adicionais previstos no Novo Bolsa Família, o Acre tem 74,5 mil crianças de zero a seis anos contempladas com o Benefício Primeira Infância, que representa um adicional de R$ 150 a cada criança dessa faixa etária na composição familiar. O investimento federal para atender este público supera os R$ 10,7 milhões.

Outros benefícios complementares, todos no valor adicional de R$ 50, chegam a 99,1 mil crianças de sete a 16 anos, 24,4 mil adolescentes de 16 a 18 anos incompletos, 6,8 mil gestantes e 3,6 mil nutrizes no estado. Somados, os pagamentos deste benefício superam o valor de R$ 6,2 milhões.

A capital, Rio Branco, é a cidade com maior número de famílias contempladas pelo Bolsa Família no Acre em maio. São 43,9 mil.

Na sequência dos cinco municípios com maior número de beneficiários aparecem Cruzeiro do Sul (14.133), Sena Madureira (9.111), Tarauacá (8.715) e Feijó (5.919).

Jordão, cidade de 9,2 mil habitantes e com 1.777 famílias beneficiárias pelo Bolsa Família, é o município com maior valor médio registrado neste mês: R$ 900,81. É a terceira maior média de valor do benefício pago no país.

Na sequência aparecem Santa Rosa Purus (R$ 898,89), Porto Walter (R$ 851,79), Assis Brasil (R$ 826,18) e Tarauacá (R$ 809,97).

Em âmbito nacional, são 20,8 milhões de beneficiários nos 5.570 municípios brasileiros. O valor médio de repasse é de R$ 682,32, a partir de um investimento de R$ 14,1 bilhões do Governo Federal.

Com informações da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.