Carteiro é feito refém e carga de encomendas é roubada

Um carteiro foi feito refém por homens armados e levado para um matagal, no município de Manacapuru, no interior do Amazonas, nesta sexta-feira (17). Segundo a polícia, a carga de encomendas foi levada pelos assaltantes que fugiram. O carro e o carteiro foram abandonados em uma área de mata.

O carteiro fazia entregas no Bairro Correnteza, quando foi abordado por dois homens armados em uma motocicleta, que anunciaram o assalto.

Os criminosos renderam a vítima e a levaram junto com o carro para um matagal, próximo a um campo de futebol, no bairro São Francisco.

De acordo com a Polícia Militar, os criminosos saquearam todos os produtos do carro de entregas. Testemunhas contaram à polícia que em seguida, viram uma picape de cor vermelha, chegando ao local e dando apoio aos suspeitos, que embarcaram toda a mercadoria nesse veículo e fugiram.

Na fuga, o carteiro e o carro foram abandonados no local. Os assaltantes ainda roubaram a moto de um morador que passava pela área, que foi abandonada alguns metros do local do crime.

A Polícia Militar foi acionada e fez o isolamento do local. O motorista não ficou ferido, mas precisou de atendimento médico, pois ficou em estado de choque.