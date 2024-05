Após enchente, Quintal do Osvaldo funciona apenas nos finais de semana

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O restaurante Quintal do Osvaldo, parcialmente destruído pela enchente ocorrida no início do ano em Rio Branco, agora opera somente nos finais de semana. O proprietário Osvaldo Gomes informou ao ac24horas nesta quinta-feira (16) que o estabelecimento, situado no bairro Seis de Agosto, sofreu alterações em seu funcionamento.

De acordo com Gomes, o Quintal do Osvaldo está abrindo com um número reduzido de funcionários às sextas, sábados e domingos. O empresário ressaltou que os danos causados pela enchente foram extensos e de valor incalculável. “Houve muita perda. Antes, eu contava com três cozinheiras; agora, apenas uma permanece aos finais de semana, e sou eu quem vai para a cozinha para ajudar a sanar as dívidas. É uma grande luta, meu irmão”, disse ele.

Apesar dos prejuízos sofridos com a enchente, Gomes assegurou que não pretende contrair empréstimos para reformar o local. “Estou receoso de pegar um empréstimo e enfrentar outra enchente que destrua tudo novamente. Estou tentando me manter firme”, comentou.