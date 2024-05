Ex-atirador de elite é preso após perseguir e tentar matar a própria filha

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um ex-atirador de elite, de 47 anos, foi preso na quarta-feira (15) após perseguir e tentar matar a própria filha, uma jovem de 24 anos.

A prisão do suspeito foi divulgada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) nesta sexta-feira (17).

Segundo as autoridades, o crime aconteceu no dia 24 de dezembro de 2023, véspera de Natal, em uma via pública do bairro Cidade Nova, Zona Norte da cidade.

Na ocasião, o homem teria perseguido a vítima, que estava em um carro com o marido e duas crianças, sendo o filho e o irmão dela, quando foi surpreendida por diversos disparos de arma de fogo efetuados contra o veículo. Ninguém foi atingido.

As investigações apontaram que o homem mantinha um conflito com a filha após perder a guarda de outro filho para jovem. A criança estava no veículo da vítima no momento do ataque.

Durante as diligências na quarta-feira, os policiais obtiveram a informação de que ele estaria em uma empresa. Imediatamente as equipes foram até lá e conseguiram efetuar a prisão.

Em depoimento, o suspeito confessou que esteve no local do crime, mas negou a autoria dos disparos.

O homem responderá por tentativa de feminicídio. Ele passará por audiência e ficará à disposição da Justiça.