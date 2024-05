Tubulação é quebrada durante limpeza e esgoto “espalha” pela Sapolândia

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Moradores do bairro Hélio Melo, conhecido como Sapolândia, na região do Distrito Industrial de Rio Branco, procuraram o ac24horas para denunciar a destruição da tubulação de esgoto em uma rua do local.

O curioso é que, segundo os moradores, o prejuízo à comunidade teria sido provocada pela prefeitura de Rio Branco. Conforme uma das moradoras do bairro, o problema surgiu após a Secretaria das Cidades realizar um trabalho de limpeza da rua. A máquina quebrou a tubulação e não foi consertada.

“Eles vieram, fizeram a limpeza, mas quebraram os canos e não ajeitaram. Eu, minha irmã e uma vizinha fomos falar com eles e disseram que não tinham como ajeitar. Nossos filhos brincam na rua e agora o esgoto tá correndo pra frente das nossas casas. No lugar de melhorar, fizeram foi piorar”, conta a moradora do bairro.

A reportagem do ac24horas procurou a secretaria das Cidades de Rio Branco. Anderson Santana, diretor operacional da secretaria, afirmou não ter conhecimento do problema, mas prometeu enviar uma equipe até o local. “Me causa estranheza, terminamos essa limpeza na última segunda-feira e não tenho conhecimento disso. Quando há algum incidente, que é inevitável, procuramos resolver de imediato. Vou pedir ao nosso coordenador de limpeza para ir até o local e se realmente tiver alguma quebra de cano, vamos solucionar o problema”, explicou.