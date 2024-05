Sesacre anuncia exames e TFD para estudante de Cruzeiro do Sul com câncer

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Já estão agendados em Rio Branco para os dias 23 e 29 deste mês os exames que a estudante Antonia Lívia de Souza, de Cruzeiro do Sul, precisa fazer na capital acreana. Ela, que tem câncer de pele e está com fortes dores abdominais e nos ossos, lançou uma campanha de arrecadação online para fazer exames de densitometria óssea, endoscopia e consulta com o gastroenterologista, na rede particular de saúde.

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde- Sesacre, anunciou que vai garantir os dois exames. A endoscopia está marcada para as 13 horas do dia 23 na Fundacre. E a densitometria óssea será realizada em uma clínica particular conveniada, no dia 29, às 13 horas.

“A equipe do Tratamento Fora do Domicílio- TFD de Cruzeiro do Sul já está providenciando as passagens pra ela vir fazer os exames”, citou a Assessoria de Comunicação da Sesacre.

A mãe do governador Gladson Cameli, Dona Linda Cameli, depositou dinheiro para os exames ds jovem. O namorado de Lívia, Bruno Mesquita, disse que toda ajuda financeira é importante, porque as despesas de Lívia, em Rio Branco, são pagas por ela.

“O TFD a leva mensalmente para o tratamento de câncer de pele em Rio Branco, mas todo o restante das despesas na capital, são pagos por ela que recebe um salário mínimo mensal do INSS devido à baixa visão”, conta.