Servidor do INSS é preso após ameaçar funcionários e depredar agências no Pará

Um servidor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foi preso pela Polícia Federal (PF) após ameaçar funcionários e depredar agências no sudeste do Pará.

Segundo os agentes, o homem, que já cometeu os mesmos crimes outras vezes, teria quebrado a portaria de uma unidade do INSS em Ourilândia do Norte e ameaçado trabalhadores, no dia 19 de fevereiro deste ano.

De acordo com a PF, o investigado tinha uma medida cautelar contra ele, que proibia o acesso às agências do instituto em Ourilândia do Norte. Ele também estava proibido de manter contato e de ficar a menos de 30 metros dos servidores que havia ameaçado, como apontou a polícia.

A equipe da corporação comunicou que o funcionário foi encontrado em casa, por policiais do Núcleo de Capturas da PF, conduzido à delegacia de Polícia Federal em Redenção, no sul do estado, para a medidas cabíveis e colocado à disposição da Justiça.

“Ele responde a Processo Administrativo Disciplinar, já estava afastado de suas funções e havia assinado intimação de ciência das determinações da Justiça”, completou a PF.