Operação contra desvio milionário na Saúde mira juiz e conselheiro do TCE

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (16), a Operação Fullone, com o objetivo de desarticular um suposto esquema criminoso destinado a desviar recursos públicos de contratos firmados com a Secretaria Estadual de Saúde de Roraima (SESAU).

Os alvos da operação foram o juiz do Tribunal de Justiça de Roraima, Aluizio Ferreira Vieira, um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Joaquim Pinto Souto Maior, e um filho dele, João Victor Noleto Souto Maior, que é empresário e tem contratos com a Saúde.

Este último foi preso em flagrante pela PF durante a operação. A Justiça Federal determinou ainda o bloqueio de R$ 26 milhões dos investigados. Além disso, a PF cumpriu nove mandados de buscas e apreensão, entre eles na casa do juiz Aluízio Ferreira, no gabinete do conselheiro Joaquim Pinto, dentro do prédio do TCE, e na sede da lavanderia.

A Polícia Federal apura atos de dispensa ilegal de licitação, favorecimento de empresa nas contratações diretas, superfaturamento do objeto contratado, desvio de recursos públicos para beneficiamento do núcleo familiar dos servidores envolvidos, e atos de lavagem de dinheiro para dissimular o enriquecimento ilícito advindo dos desvios de recursos públicos.