Mais de 77 mil pessoas já declararam Imposto de Renda no Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O prazo para enviar a declaração do Imposto de Renda de 2024 termina no dia 31 de maio. Atualmente estão isentos do Imposto de Renda indivíduos com renda mensal de até R$ 2.640,40, na ponta do lápis. Para rendimentos superiores, vão ser aplicadas alíquotas progressivas de 7,5% a 27,5%.

No Acre, conforme a Receita Federal, até a manhã desta quinta-feira, 16, cerca de 77.415 declarações haviam sido entregues.

Anúncios

Entre as declarações dos acreanos, mais de 77% terão direito a restituição do Imposto de Renda. Um dado que chama a atenção é o crescimento do PIX como meio para receber a restituição. O formato já é indicado por 42,2% de quem vai receber dinheiro de volta do “Leão”.

Apesar do alto número de declarações, muitos contribuintes no Acre devem deixar para a última hora. O número de declarações já entregues à Receita Federal representa 73,74% dos 104.981 contribuintes que declararam no ano passado.

Como enviar a declaração?

A declaração pode ser enviada diretamente pela internet, por meio do portal “Meu Imposto de Renda”. Para acessar, é necessário ter uma conta gov.br com nível prata ou ouro.

Também é possível enviar pelo celular ou tablet,utilizando aplicativo da Receita Federal, disponível na App Store e Google Play.

Multa para quem atrasa a entrega

Aqueles que são obrigados a apresentar a declaração e não o fizerem até essa data estarão sujeitos a multas, alerta a Receita Federal.

O valor da multa cobrada é de 1% ao mês, sobre o valor do Imposto de Renda devido, com limite de 20% do total do Imposto de Renda. Além disso, o valor mínimo da multa é de R$ 165,74.