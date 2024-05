Leonardo, Léo Santana e Gloria Groove têm cachês de até R$ 550 mil na Virada Cultural; confira os artistas mais bem pagos do festival

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Virada Cultural de 2024, evento que acontece anualmente em São Paulo, custará quase R$ 60 milhões aos cofres públicos. Do valor total, R$ 33,4 milhões foram empregados em infraestrutura e os outros R$ 26,4 milhões utilizados para contratações artísticas.

O festival, que é uma tradição na capital paulista, acontece no sábado, 18, e no domingo, 19, com apresentações de artistas como Pabllo Vittar, Léo Santana, Joelma e Xamã.

O cachê mais alto é o do cantor sertanejo Leonardo, que receberá R$ 550 mil por sua apresentação. Em seguida, vem Léo Santana, com R$ 500 mil e, depois, a cantora Gloria Groove, com R$ 400 mil.

Após se apresentar com Madonna nas areias de Copacabana, no Rio de Janeiro, em 4 de maio, Pabllo Vittar receberá R$ 357 mil para participar do evento.

A paraense Joelma ganhará R$ 300 mil. Os valores foram publicados no Diário Oficial da cidade.

Um dos destaques da edição deste ano é a descentralização, processo que já vinha acontecendo desde 2022 e que foi ampliado no ano passado. Agora, serão 22 palcos espalhados pela cidade, do centro a Parelheiros, passando por Heliópolis e Itaquera.

Confira os dez maiores cachês da Virada Cultural 2024:

1- Leonardo: R$ 550 mil

2- Léo Santana: R$ 500 mil

3- Gloria Groove: R$ 400 mil

4- Raça Negra: R$ 390 mil

5- Pabllo Vittar: R$ 357 mil

6- Israel e Rodolffo: R$ 350 mil

7- Michel Teló: R$ 300 mil

8- Joelma: R$ 300 mil

9- L7NNON: R$ 285 mil

10- Xanddy Harmonia: R$ 280 mil