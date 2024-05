Jornalista da Globo compara tragédia do Rio Grande do Sul com roubo de suas joias

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Na noite dessa quarta-feira (15), a jornalista Eliane Cantanhêde acabou virando assunto nas redes sociais após fazer um comentário um tanto quanto polêmico a respeito da tragédia que tomou conta do Rio Grande do Sul. Na ocasião, ao falar sobre o tema, a comunicadora comparou a perda dos gaúchos a um roubo de joias que sofreu no final do ano passado.

Os jornalistas do “Em Pauta”, da GloboNews, comentavam sobre as pessoas que receberam a visita do presidente Lula nessa quarta-feira (15), quando Eliane declarou: “Claro, né, você se põe na posição dessas pessoas que perderam tudo. Roubaram as minhas joias no Natal de 2023 e foi doloridíssimo. Eu fico imaginando quem perdeu tudo. A sua casa, imagina uma pessoa que deu um duro danado pra comprar uma geladeira, um fogão, a sua cama e não tem mais nada, a casa debaixo d’água”.

A fala de Eliane Cantanhêde caiu como uma bomba nas redes sociais e os internautas se mostraram incrédulos com a comparação. “Genteeeee, que absurdo foi esse, que fala medíocre! Aff”; “Não é possível uma coisa dessas. É necessário que o jornalista conheça a realidade do país, visite a periferia, de preferência, que faça parte dela. Inacreditável esse comentário”; “Minha senhora, pelo amor de deus, tenha noção”, comentaram alguns usuários do X – antigo Twitter –, bastante assustados.

“Depois da repercussão negativa, amanhã deve pedir perdão e dizer que foi ‘mal interpretada’”; “Quase uma personagem do Manoel Carlos interpretada pela Suzana Vieira”; “Tadinha. Que barra”; “O pior de tudo: ela acha que fez uma excelente comparação e todos entenderam perfeitamente”; “O que ela tem em comum para poder ter empatia pelos outros é a perda de suas joias. Jornalismo feito pra realidade dos milionários”, seguiram detonando internautas.

Não é possível uma coisa dessas. É necessário que o jornalista conheça a realidade do país, visite a periferia, de preferência, que faça parte dela. Inacreditável esse comentário. https://t.co/Lzq9QzTqyz

— Renato Souza (@reporterenato) May 16, 2024