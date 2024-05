Idosa que fez apelo por atendimento passa a ser assistida pela Sesacre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

No último fim de semana, o videomaker do ac24horas, Kennedy Santos, mostrou a comovente história da dona Cirene Souza, uma idosa de Boca do Acre, no Amazonas, que tem vindo ao Acre por diversas vezes em busca de atendimento para vários problemas de saúde que enfrenta, mas tem encontrado dificuldades ao buscar pela rede pública.

Alguns dias depois do vídeo ser repercutido pelo jornal com o apelo da idosa, a família comunica que, de imediato, Cirene passou a ser assistida pelo poder público estadual, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). O contato foi feito, segundo a filha, Maria, pela direção do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), onde ela está sendo atendida.

O caso da idosa, inclusive, está sendo acompanhado pelo próprio secretário de saúde, Pedro Pascoal. Além dos exames de rotina, Cirene fez tomografia dos rins e abdômen. “Já recebi a informação que a alimentação dela será totalmente diferente da que fazíamos antes da internação”, disse a filha a Kennedy Santos, que também acompanha o caso.