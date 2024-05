Está perdido? Quem é quem na disputa por herança de Gugu

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A herança bilionária deixada por Gugu Liberato quando faleceu aos 60 anos, após um acidente doméstico na Flórida, nos Estados Unidos, parece que tem uma nova reviravolta.

Isso porque nesta quarta-feira (15) o público tomou conhecimento de uma pessoa a qual alegou ter se envolvido com o ex-apresentador da Record no passado e que estaria no testamento dele.

Nando Soares foi assistente de palco e revelou em entrevista que os advogados que acompanham o caso entraram em contato com ele para informar que o veterano tinha deixado parte da herança para ele, sem entrar em detalhes por ser “segredo de Justiça”.

O patrimônio do famoso e ex-comandante do Domingo Legal é estimado em nada menos que R$ 1 bilhão. Deste valor, 75% foi direcionado aos três filhos e os outros 25% para os cinco sobrinhos.

Aparecida Liberato foi a escolhida como inventariante caso o apresentador viesse a falecer. Além disso, Gugu deixou também estabelecido que sua mãe, Maria do Céu Moraes, recebesse uma pensão vitalícia mensal de R$ 163 mil.

Para além dos herdeiros legais, há ainda quem tente abocanhar um pedaço deixado pelo famoso. Rose Miriam de Matteo, que foi parceira dele e mãe dos três filhos – João Augusto, Sofia e Marina -, está na disputa.

Oficialmente, os dois nunca se casaram, mas ela alega que tinha uma união estável com o famoso e deve ser considerada como sua parceira. A família de Gugu afirmou que ele deixou uma mansão e uma quantia em dinheiro para a mãe dos seus filhos.

Em contrapartida, Rose afirma que não recebeu nenhum recurso, mas que a pensão seria aproximadamente de R$ 47 mil. As filhas deles, Marina e Sofia, exigem o reconhecimento da mãe também como herdeira, mas o filho, João Augusto, assim como a irmã do apresentador, Aparecida, preferem seguir o que foi deixado por ele em testamento.

A confusão, aliás, fez com que o jovem cortasse relações com Marina e os dois pararam de se seguir nas redes sociais. No meio do burburinho, a moça negou a situação e disse que estava tudo bem. Prova disso é que os trigêmeos celebraram o Dia das Mães com Rose juntos, com direito a troca de declarações.

Chef de cozinha afirma ter direito a herança de Gugu Liberato

Outra peça-chave da briga na Justiça envolve um suposto namorado do ex-contratado do SBT. Trata-se de Thiago Salvático, que alegou que deveria ter parte do que foi deixado pelo famoso por ter vivido uma relação com ele.

O chef de cozinha, que atualmente mora na Europa, chegou a declarar no processo que tem como provar o romance, mas não queria expor as gravações de momentos íntimos com o apresentador.

Em suposta carta, publicada pelo colunista Erlan Bastos, do Em Off, Rose teria dito que encarava a suposta homossexualidade do pai de seus filhos como um “problema sério” e que chegou a acreditar que poderia “curá-lo” através de jejum e muita oração.

“Anjo, eu sei que sua preferência sexual é diferente. Mas esse tipo de conduta sexual sua não vem do teu espírito, isso não é teu. E eu tenho como transformar esse problema. Aparentemente para você pode não ser um problema, mas é um problema. E muito sério“, teria dito.