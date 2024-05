Assembleia Legislativa do Acre homenageia enfermeiros em sessão solene

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Na manhã desta quinta-feira (16), a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), realizou uma solenidade especial em reconhecimento ao Dia da Enfermagem, celebrado anualmente em 2 de maio. A sessão também homenageou a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu), que operaram no socorro às vítimas da queda de um avião em Manoel Urbano em março deste ano.

A iniciativa, resultante do requerimento nº 02/2024, foi apresentada pelo deputado Adailton Cruz (PSB), profissional da enfermagem. O encontro, que contou com a presença de enfermeiros de diversas instituições de saúde do Estado, foi marcado por momentos de emoção e reflexão sobre os desafios enfrentados pela categoria, especialmente em tempos de pandemia. Além disso, foram destacados os avanços conquistados na área da enfermagem e os desafios futuros a serem enfrentados para garantir uma assistência de saúde de qualidade à população acreana.

O deputado Adailton Cruz deu início a sessão solene saudando a todos os presentes. Na oportunidade, ele expressou o orgulho pela profissão que exerce. “Como enfermeiro, sei o quanto é fundamental valorizar e reconhecer o trabalho árduo e muitas vezes invisível desses profissionais. Esta sessão solene é um gesto simbólico, mas significativo, de nossa gratidão e reconhecimento”, afirmou Cruz.

O parlamentar ressaltou ainda a importância da enfermagem não apenas para o serviço de saúde, mas para toda a sociedade. “Nós precisamos avançar no reconhecimento da profissão, enfrentamos muitos problemas que vão além das condições de trabalho e formação técnica. É essa atrocidade que a gente precisa superar e combater”, declarou ele, destacando a realidade de colegas que enfrentam dificuldades financeiras mesmo após dedicarem dias e noites salvando vidas.

O deputado também expressou gratidão pelo esforço do Governo do Estado em reformular o plano de carreira da enfermagem, visando proporcionar mais dignidade aos profissionais. Além disso, ele reconheceu avanços em municípios como Rio Branco, onde o plantão de enfermagem na Atenção Primária teve um aumento salarial significativo.

Em seguida, a técnica auxiliar de enfermagem, Conceição Alves, conhecida carinhosamente como Concita, expressou sua preocupação em relação à realidade enfrentada pelos profissionais de enfermagem no Estado. Um dos problemas destacados por ela foi a escassez de recursos humanos diante da sobrecarga nos hospitais, lamentando: “Nós temos hospitais lotados, né? Transbordando e não temos gente para trabalhar”, alertou.

Já Iunaira Cavalcante, Presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Acre (COREN), fez um pronunciamento destacando a importância da representação dos enfermeiros na política. Em seu discurso ela enfatizou: “É com imensa gratidão que eu venho mais um dia, mais uma data como essa, a convite do deputado Adailton Cruz, que vem oportunizando espaços como esse, e vem mostrando a importância que é de termos enfermeiros na política”, pontuou.

Em uma fala emocionada, a sindicalista ressaltou ainda a relevância do papel dos enfermeiros, especialmente evidenciado durante a pandemia, mas também reconheceu a necessidade de avançar em várias áreas para melhorar as condições de trabalho e cuidado. “Nós precisamos ter voz, e ainda assim é muito difícil”, disse.

Iunaira Cavalcante finalizou destacando as duras realidades enfrentadas pelos profissionais da área, desde longas horas de trabalho até a luta pela valorização e remuneração justa. Ela fez um apelo por reconhecimento. “Abracem a causa da enfermagem com a seriedade e dignidade que merece. Valorizem a enfermagem, deem a ela o reconhecimento devido”, complementou.

O diretor do Pronto-Socorro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), Lourenço de Azevedo, enfatizou a importância da Semana da Enfermagem, destacando o crescente valor atribuído à classe ao longo dos anos. “É uma honra estar aqui representando nossos colegas”, ressaltando a necessidade de valorização e reconhecimento profissional, incluindo a solicitação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR). Agradecendo a presença dos presentes, o diretor também destacou o papel fundamental dos profissionais de enfermagem, que representam cerca de 80% da equipe dedicada aos cuidados dos pacientes.

A enfermeira Ana Beatriz, presidente da Fundação Hospitalar do Acre, ressaltou os avanços conquistados sob sua gestão, destacando o compromisso com os servidores e a excelência no cuidado com os pacientes. “Realizamos o primeiro mutirão voltado ao servidor da Fundação Hospitalar, atendendo às demandas apresentadas pelo Sindicato e pela comunidade”, afirmou Beatriz, evidenciando a eficácia das medidas implementadas.

A enfermeira prestou ainda homenagem ao enfermeiro socorrista Patrício Moreira, figura emblemática do Serviço de Atendimento Móvel (SAMU), enaltecendo seu legado e influência na equipe.O enfermeiro morreu aos 47 anos, em fevereiro de 2019, após sofrer um infarto fulminante. “Ele que tanto nos ensinou, ele que tanto nos motivou”, expressou ela, ressaltando a importância do cuidado humanizado, intrínseco à profissão de enfermagem. Beatriz finalizou seu pronunciamento reforçando a essencialidade da enfermagem na prestação de serviços de saúde, além de apontar para uma crescente representatividade da categoria nos mais diversos âmbitos.

Ao falar para os presentes, o secretário de Estado de governo, Alysson Bestene, reafirmou o compromisso da gestão com a valorização dos profissionais da Saúde estadual e reconheceu a dedicação dos profissionais durante o enfrentamento à pandemia de Covid-19. “Sei do esforço, da determinação e do valor destes profissionais. Infelizmente perdemos amigos enfermeiros, técnicos, mas não posso deixar de aqui reconhecer também, em nome do governador Gladson Cameli, o valor de todos vocês”, disse.

O secretário reforçou ainda o respeito e a gratidão que o governador Gladson Cameli tem pela categoria. “Quero ressaltar esse sentimento do governador e essa parceria com a Assembleia Legislativa, por meio também do deputado Adailton Cruz, pela qual a gente vem buscando a tão sonhada valorização salarial através de melhorias no Plano de Carreira [PCCR] da Saúde. A gente sabe que é um desafio quando se olha para os números, para a economia, mas com todo esforço que a gente vem fazendo, economizando e aportando mais recursos para a saúde a gente vai concretizar esse sonho até o final desta gestão”, acrescentou.

Na solenidade, o secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, falou da importância dos profissionais da enfermagem, destacando que eles merecem reconhecimento diário. Com números precisos em mãos, Pascoal ressaltou que “cerca de 80% da mão de obra da saúde é composta por auxiliares, técnicos e enfermeiros”, reforçando o papel fundamental desempenhado por esses profissionais na linha de frente do cuidado aos pacientes.

O gestor também assegurou que o governo do Estado está empenhado em valorizar a categoria. Ele anunciou planos concretos, incluindo um aumento na arrecadação federal destinada à saúde, visando proporcionar uma valorização digna aos enfermeiros. “Não é uma simples homenagem de um dia, mas um compromisso de dois anos e meio para reconhecer o papel essencial desses heróis da saúde”, afirmou o secretário, demonstrando o comprometimento do governo com a valorização desses profissionais fundamentais para o sistema de saúde.

Ao final da cerimônia, os enfermeiros foram homenageados no centro do plenário com a entrega de certificados de reconhecimento por seu dedicado serviço à comunidade.

Fotos: Ismael Medeiros