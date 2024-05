Quarta-feira registra madrugada mais fria do ano na Capital do Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A manhã desta quarta-feira, 15, com temperatura mínima de 17ºC, foi a mais fria do ano em Rio Branco. A menor temperatura registrada até então na capital este ano, segundo o portal o Tempo Aqui, de Davi Friale, havia sido no dia 21 de fevereiro, com 21,6ºC.

Além da capital dos acreanos, Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Florianópolis (SC) e Porto Alegre (RS) registraram queda brusca na temperatura devido a onda polar.

Trabalhadores que saíram de casa mais cedo para o trabalho se protegeram com agasalhos, meias, cachecóis e até gorros. A temperatura máxima prevista para esta quarta-feira é na região do Juruá, com 21ºC.

Confira as temperaturas:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, com mínimas oscilando entre 15 e 17ºC, e máximas, entre 23 e 25ºC;

– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, com mínimas oscilando entre 15 e 17ºC, e máximas, entre 24 e 26ºC;

– Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas oscilando entre 15 e 17ºC, e máximas, entre 23 e 25ºC;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, com mínimas oscilando entre 16 e 18ºC, e máximas, entre 24ºC e 26ºC;

– Tarauacá e Feijó, com mínimas oscilando entre 17 e 19ºC, e máximas, entre 24 e 26ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com mínimas oscilando entre 20 e 22ºC, e máximas, entre 24 e 26ºC;

– Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, com mínimas oscilando entre 19 e 21ºC, e máximas, entre 23 e 25ºC.