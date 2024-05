Por que Mion está no RS? Apresentador se comove com situação de vítimas autistas

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Marcos Mion desembarcou no Rio Grande do Sul nesta terça (14). O apresentador do Caldeirão esteve em um dos abrigos de Porto Alegre, na capital gaúcha, como voluntário. Ele se comoveu com a situação de vítimas que são crianças e jovens atípicos, o que inclui pessoas que fazem parte do TEA (Transtorno do Espectro Autista).

A assessoria de imprensa do comunicador explicou ao Notícias da TV que sua ida à região Sul do Brasil não tem nenhuma ligação com a Globo. Apesar de a emissora enviar em massa funcionários do Sudeste para as coberturas jornalísticas das chuvas, Mion foi para o Rio Grande do Sul por conta própria.

“O Mion esteve hoje visitando alguns visitando abrigos específicos para famílias atípicas com crianças e jovens autistas”, contou a equipe do apresentador em nota à reportagem. A Globo confirmou que não há viagens ou gravações da equipe do Caldeirão com Mion programadas até então.

Todo o conteúdo que o apresentador vir a produzir será unicamente destinado a ele e às suas redes sociais. Atrações como o Caldeirão têm uma frente de episódios gravados com antecedência e que seguem um cronograma específico da emissora.

Daiana Jardim, uma das mães atendidas por um dos abrigos, se emocionou ao se deparar com o artista. “Minha surpresa quando abri uma live e vi que o Marcos Mion está em Porto Alegre visitando os abrigos para crianças atípicas”, escreveu ela no Instagram.

Marcos Mion esteve em um local atendido pela ONG voluntária Colo de Mãe, representada por Roberta Vargas e Debora Saueressig. A dupla recebeu o apresentador pela manhã. Ele chegou em um táxi aéreo. “Me desculpem o atraso, mas está uma loucura para vir para cá. Parabéns pela causa”, disse ele ao descer do helicóptero.

Ele estava no mesmo abrigo em que a repórter Luiza Zveiter, da Globo, gravou uma entrevista com Roberta e Debora. Voluntários registraram o momento em que Mion se afastou das câmeras. O apresentador não falou com a emissora.