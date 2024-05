Advogado Romano Gouvea apresenta inchaço cerebral e será avaliado por neurologista

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O ac24horas conversou na manhã desta quarta-feira, 15, com Mikaele Marques, esposa do advogado criminalista Romano Gouvea, que está internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto-Socorro de Rio Branco após ter um broncoespasmo grave que provocou uma parada cardiorrespiratória.

Conforme Mikaele, no último boletim médico foi informado que surgiu um inchaço no cérebro, o que preocupa os familiares. “O boletim de ontem informaram sobre esse inchaço no cérebro, ele vai ser avaliado hoje (15) por uma neuro e vamos aguardar as novas atualizações”, disse.

Anúncios

Nas últimas 24 horas, surgiram informações de que Romano teria evoluído para um quadro de morte cerebral, o que foi negado por Mikaele, apesar de confirmar a gravidade do estado de saúde do esposo. “Já mataram o Romano muitas vezes e isso deixa a gente muito triste e fica nessa angústia. O que a gente pode fazer é continuar orando e não tem outro jeito, o que nos resta é esperar”, esclarece.